Том Круз отправил коллегам по съемкам 300 тортов

Актер Том Круз потратил несколько тысяч долларов, чтобы перевести на частном самолете 300 подарочных тортов для съемочной команды фильма «Миссия невыполнима», сообщает The Sun со ссылкой на источник.

«Том хотел сделать рождественский подарок съемочной команде фильма «Миссия невыполнима» и решил, что для этого подойдут только торты из его любимой пекарни в Лос-Анджелесе», — заявил инсайдер.

Он отослал 300 специально изготовленных тортов в Великобританию на личном самолете. Источник назвал такой поступок экстравагантным и отметил, что актер таким образом решил сделать нечто особенное для съемочной команды фильма.