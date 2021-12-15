Эльчин Азизов удостоен «Звезды Содружества»

Азербайджанский оперный певец Эльчин Азизов удостоен главной награды Содружества независимых государств за достижения в гуманитарной сфере — «Звезды Содружества».

Торжественная церемония вручения наград лауреатам премий состоится 21 декабря в Большом зале Дома Пашкова в Москве, пишет «Репорт».

Вручение премий будет проходить в смешанном формате. Лауреаты из стран Содружества будут присутствовать на церемонии он-лайн. На сцене Дома Пашкова в их честь выступит Молодежный симфонический оркестр СНГ под руководством Народного артиста России Сергея Скрипки.

В церемонии примут участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов.