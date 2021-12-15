Зеленский «правит по Пушкину», считает экс-генпрокурор Украины

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко охарактеризовал президентство Владимира Зеленского как вальяжное — «правит по Пушкину: «царствуй лёжа на боку». По его мнению, фактически за него действует глава офиса Андрей Ермак.

«Я не считаю Ермака шпионом РФ. Я считаю его агентом влияния РФ, который по случайному стечению обстоятельств 73% украинских избирателей тогда отвечал за внешний курс, а сейчас — за весь курс. Да, президент Зеленский правит по Пушкину: «царствуй лёжа на боку». А господин Ермак организовывает ему победы, о чём ему регулярно докладывает. И Зеленский в это верит», — пояснил экс-генпрокурор изданию «Цензор.нет».

Также Луценко полагает, что вся работа офиса украинского лидера строится «по понятиям». По его оценке, там всё строится по логике криминальных 90-х: «Если у тебя есть знакомый в криминальной группировке, то дотрём».