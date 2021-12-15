Усилия России и ЕС по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией дополняют друг друга, заявил Алиев

Я вижу искреннее желание России и Европейского Союза оказать содействие нормализации отношений между двумя странами — Азербайджаном и Арменией. Иначе они не стали бы тратить на нас время в этих переговорах и занимать наше время. Россия и Европейский Союз являются одними из основных международных игроков. У них много дел, очень широкая повестка.

Об этом сказал Ильхам Алиев в интервью испанской газете «El Pais», пишет АЗЕРТАДЖ.

«Если они не один раз, а регулярно тратят время и прилагают усилия для встречи с лидерами Азербайджана и Армении для обсуждения данного вопроса, то это значит, что у них искреннее желание помочь, и мы ценим это. Мы не видим здесь какой-либо конкуренции, хотя некоторые могут подумать, что это своего рода конкуренция, это абсолютно не так. Что касается нас, то мы видим, что эти усилия дополняют друг друга и могут поддержать мирный процесс. Мне также известно, что между Президентом Путиным и Президентом Мишелем были контакты, они обсудили многие вопросы, включая отношения между Азербайджаном и Арменией. Считаю, что эти усилия международной общественности, институтов, стран, заинтересованных в долгосрочном мире, могут дать очень позитивный результат, потому что после многолетней оккупации и вражды международные игроки должны продемонстрировать однозначную поддержку процесса», — отметил президент.

«Если Армения согласится сотрудничать с нами в подготовке мирного соглашения, то, безусловно, для формирования основных принципов и поиска решения нам понадобятся международный опыт, международные партнеры. Таким образом, мои ожидания связаны с этим. Безусловно, все будет зависеть от того, как пройдет сегодняшняя трехсторонняя встреча. Однако наша позиция ясна. Мы прибыли сюда для усиления позитивной динамики», — добавил лидер государства.