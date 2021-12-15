Кадыров показал, как его сын стал полноправным мужчиной

В религиозном центре «Хьаьжин беш» в Ахмат-Юрте состоялась церемония вступления в совершеннолетие сына глава Чечни Рамзана Кадырова Эли. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал руководитель региона.

Он указал, что юноше исполнилось 15 лет. Согласно местным обычаям, в этом возрасте молодые люди вступают в совершеннолетие и уже являются ответственными представителями своего рода.

«Согласно нашим красивым древним традициям, главное место в прекрасном ритуале занимает повязывание оружейного пояса, после которого юноша считается полноправным мужчиной, защитником Отечества и семьи», — отметил Кадыров.

Как сообщил политик, этот обряд осуществил его дядя Магомет Кадыров. Первый кинжал Эли вручил председатель Совета алимов СКФО Хож-Ахмед Кадыров. А брат главы региона, муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев, надел на голову юноши папаху.

«Каждый совершеннолетний чеченец и истинный къонах [достойный мужчина] должен был беречь пояс с кинжалом и папаху как сакральные атрибуты гордости и благородства», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

Политик добавил, что на месте проведения церемонии жил его прапрадедушка Ильяс Беноевский.