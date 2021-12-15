МИД России: Формат «3+3» будет способствовать нормализации армяно-турецких отношений

«Считаем, что нормализация армяно-турецких отношений способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе, и конечно, помогла бы формированию здоровой атмосферы добрососедства, доверия в регионе и между странами, народами».

Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

M.Захарова рассказала о первом заседании Консультативной региональной платформы «3+3», которое состоялось 10 декабря в Москве:

«На встрече в этом формате также приняли участие представители Армении и Турции. На наш взгляд, этот формат также содействует сближению Армении и Турции. Еще раз подчеркну, что мы готовы способствовать и приветствовать любые шаги со стороны Турции и Армении, которые помогали бы построению взаимного доверия».