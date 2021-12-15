Алиев: Баку вернул Еревану тех военных, которые не совершали преступлений против азербайджанцев



Азербайджан до сих пор вернул Армении более 100 военных, которые не совершали преступлений против азербайджанцев, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Здесь нет никакого секрета. Список известен, международные организации и армяне знают о нем. Например, в середине ноября более 30 армянских военнослужащих были задержаны в ходе военной провокации на границе Азербайджана и Армении. Один из них был ранен, и наши врачи позаботились о нем, ему сделали операцию, и как только он выздоровел, мы его вернули. Это правда, и это нашло свое подтверждение. Еще 10 членов из этой группы были возвращены Еревану и многие из них оказались в заключении в Армении», — сказал Алиев в интервью испанской газете «El Pais», передает «Интерфакс-Азербайджан».

Глава государства отметил, что те армянские военные, кто совершал преступления в отношении азербайджанского народа, предстали перед судом и осуждены.

«Таким образом, ни по одной международной конвенции этих людей нельзя считать военнопленными. Другой вопрос, что некоторые из задержанных были арестованы в Армении после того, как мы их вернули. Это очень серьезный сигнал для нас, для возвращенных и их родственников. Мы вернули их в Армению, а они их арестовали. Не исключено, что они будут пытать этих людей. Свидетельства наших бывших пленных говорит о том, что этих людей будут жестоко пытать. Поэтому, если мы вернем больше людей, они будут арестованы. Это реальный факт, и его можно подтвердить», — сказал Алиев.

Президент также сообщил, что во время провокации армянских военных в ноябре текущего года в плен к Азербайджану попали около 30 армянских военнослужащих, а с ноября прошлого года, в целом, около 40 военных. «Мы эти цифры не скрываем. Армянской стороне был предоставлен список имен, фамилий и даты рождений пленных. То есть они об этом знают, есть информация от международных организаций, мы это не скрываем, потому что секрета нет», — сказал Алиев.

В то же время, президент подчеркнул, что судебные решения открыты для общественности, и всем известно количество армянских военных, приговоренных к тюремному заключению в Азербайджане. «Опять же, это вопрос справедливости. Тех, кто не совершал преступления, не убивал азербайджанцев, мы возвращали. Как я уже сказал, таких людей более 100. По моей информации, виновные в мелких преступлениях получили мягкие приговоры. Однако, виновные в убийстве азербайджанцев должны быть привлечены к ответственности, и это так в любой стране. Повторяю, эти люди были задержаны через 20 дней после окончания Второй карабахской войны. Они были отправлены в освобожденные районы 26 ноября и задержаны в начале декабря прошлого года. Следующая группа, как я уже сказал, была задержана в ноябре этого года», — заключил Алиев.