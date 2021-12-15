Алиев: Мишель — инициатор создания прямой связи между министрами обороны Азербайджана и Армении

Инициатором создания прямой связи между министрами обороны Азербайджана и Армении является президент Совета ЕС Шарль Мишель, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы высоко ценим деятельность Еврокомиссии и лично президента ЕС Шарля Мишеля (для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией – ИФ). Он вносит большой вклад для создания почвы для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Между прочим, работает его инициатива по созданию прямой линии связи между министрами обороны двух стран», — сказал Ильхам Алиев в интервью испанскому изданию «El Pais», передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Азербайджан видит стремление Еврокомиссии создать стабильную среду на Южном Кавказе и трехсторонний формат сотрудничества между странами региона.