Майя Санду поблагодарила Ильхама Алиева за поддержку во время газового кризиса

Президент Молдовы Майя Санду поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева за поддержку во время газового кризиса, с которым столкнулась ее страна.

Об этом Майя Санду заявила во время встречи с президентом Азербайджана в Брюсселе.

«Я хочу поблагодарить Вас за Вашу поддержку во время газового кризиса. Мы могли бы изучить потенциальные решения. В итоге, мы нашли краткосрочное решение. Но мы хотим обсудить наше сотрудничество в энергетическом секторе. Конечно, мы всегда заинтересованы в изучении возможностей для углубления нашего сотрудничества с точки зрения бизнеса, обмена мнениями»,- подчеркнула М.Санду.