Ильхам Алиев обсудил с Шарлем Мишелем вопрос делимитации границы с Арменией

В ходе встречи в Брюсселе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем были обсуждены вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией азербайджано-армянской границы.

Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

На встрече было отмечено, что связи между Европейским Союзом и Азербайджаном успешно развиваются. Говорилось о визите Шарля Мишеля в Азербайджанскую Республику. Была подчеркнута поддержка Европейским Союзом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Шарля Мишеля за его вклад в эти вопросы.

В то же время состоялся обмен мнениями о предстоящей сегодня трехсторонней встрече между Европейским Союзом, Азербайджаном и Арменией.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы. Кроме того, состоялся широкий обмен мнениями об открытии коммуникаций, вопросах гуманитарного характера и других темах.