Генпрокурор: Во время 44-дневной Отечественной войны армяне собрали более 100 млн. долларов незаконных средств



«Азербайджан также столкнулся с фактом использования деятельности по сбору пожертвований в преступных целях».

Об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на специальном мероприятии под названием «Злоупотребление деятельностью по сбору пожертвований в целях коррупции и других преступлений» в рамках сессии высокого уровня ООН, посвященной борьбе с коррупцией, передает АПА.

«В период 44-дневной Отечественной войны физическими и юридическими лицами армянского происхождения с целью осуществления террористической деятельности на суверенных территориях Азербайджана было собрано более 100 млн. долларов США незаконных средств. В связи с этим Генеральной прокуратурой проведено расследование и получены соответствующие доказательства», — сказал генпрокурор.