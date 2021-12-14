В Африке почти сто человек умерли от неизвестной болезни



В Южном Судане почти сто человек стали жертвами неопределенной болезни. Об этом сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным вещательной корпорации, число погибших составляет 89 человек. ВОЗ отправила исследовательскую группу в штат Джонглей, где зарегистрировано наибольшее количество смертей.

В органах здравоохранения страны заявили, что причиной смерти не была холера, и добавили, что больше всего смертей зафиксировано в регионе, который сильнее всего пострадал от наводнения в августе.

Как отмечает «Би-Би-Си», специалистам ВОЗ придется добираться до охваченных болезнью районов на вертолете, так как добраться до них по суше невозможно.