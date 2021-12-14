Эльдар Зейналов: Необходимо покончить с верой хулиганов в свою безнаказанность, и тогда мало кому захочется играть с ножом

В последнее время в СМИ увеличилось количество новостей не только о суицидах, но и поножовщине. Когда читаешь новости о «пыряльщиках» в таком несоразмерно большом количестве, невольно складывается впечатление, что т.н. «резьба по телу» уже стала чем-то вроде национальной традиции.

Автор заметки сам стал свидетелем поножовщины, произошедшей на прошлой неделе в Молоканском садике и до сих пор не может забыть страшную картину: молодой парень с распоротым животом, лежащий на скамейке, под которую натекла огромная лужа крови…

Вопросов на самом деле накопилось много, но полиция как правило, не дает масштабных комментариев, а просто говорит по факту – случилось тогда-то и с тем-то, задержан тот и этот. И всё. Понятно, что работа их не располагает к разговорам, а больше сопряжена с действиями, а потому мы обратились за комментариями к правозащитнику Эльдару Зейналову и попросили прокомментировать ситуацию.

— Как говорил герой Жюля Верна Филиас Фог, «привычность мысли надо гнать, столовый нож оружием может стать». Кажется, наступило именно то самое время, когда в ход идут уже и столовые ножи, а не только заточки или «козьи ножки». В криминальной практике последнего времени известны случаи поножовщины в домашних условиях. А чем как правило может муж зарезать жену или, скажем, наоборот – жена мужа? Столовым ножом для хлеба или мяса. Кинжалы уже не в моде, хватают первое, что под руку попадется, не так ли?

— Ношение нашей молодежью ножей обычно оправдывают кавказскими традициями. Но раньше это был кинжал, как вы правильно заметили, и носили этот кинжал напоказ, чтобы отбить охоту у тех, кто пытался задирать его обладателя. Не зря в то время бытовала поговорка: «Если вынул кинжал (из ножен), то кровь прольется», что подразумевало, что надо вести разговор так, чтобы у собеседника рука не тянулась за оружием. Карманный нож в этом плане — прямая противоположность кинжалу. Его носят тайно, используют внезапно. Он нужен не столько для устрашения, сколько для нападения.

— Но мало иметь нож в кармане, нужно его еще и уметь применить. Далеко не каждый может убить или ранить, возможно, некоторые носят ножи просто так, для устрашения?

— Наличие в кармане ножа придает конфликтующим кураж — ведь полоска стали в руке при умелом и неожиданном использовании уравнивает шансы слабого и сильного, причем, как мужчин, так и женщин. И если в качестве холодного оружия признаются лишь ножи с определенными параметрами, то на практике даже заточенная ложка в тюремной камере или маникюрная пилка на борту самолета могут стать смертельным оружием. А в домашних условиях нож обычно бывает всегда под рукой.

Когда поднимается тема о ношении холодного оружия и применения этого оружия на деле, мне всегда задают один и тот же вопрос: а что делать человеку, который живет в неспокойном районе, где не только ночью, но и днем не всегда безопасно ходить одному?

— Совершенно верно. Что ему делать, как отбиться от хулиганов? Ведь запрет на ношение холодного оружия не прекращает поножовщину, а лишь дает преимущество преступнику перед его законопослушной (и потому беззащитной) жертвой.

— Скажу больше: даже если человек, которому угрожают ножом, в ответ схватился за нож или попавшуюся под руку палку, и отобьется с нанесением нападавшему увечий, то не исключено (и даже почти гарантировано), что его самого привлекут к уголовной ответственности за превышение пределов необходимой самообороны.

— Да, к сожалению, и это кажется очень несправедливым. Ведь в обратном случае этот отбившийся человек спокойно мог бы стать жертвой.

— Давайте апеллировать Законом, в частности, Статьей 36 УК и Статьей 20 КоАП (Кодекса об Административных Правонарушениях), определяющими необходимую оборону как «защиту жизни, здоровья и прав обороняющегося или других лиц, интересов государства или общества от общественно опасного посягательства».

Если при этом не было допущено «превышения пределов необходимой обороны», то есть «умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства», то нанесенный нападавшему вред не считается преступлением.

— Но ведь ситуация во время самообороны может глобально поменяться, и тот ко задумывал убийство, сам может быть убитым. Состояние аффекта, чувство животного страха придает огромные силы, это любой психолог подтвердит.

— Да, конечно. Но обычно соразмерность применения силы при самообороне сводится к сравнению примененного сторонами оружия: у кого-то палка, у кого-то нож, у одного холодное оружие, а у другого огнестрельное, кто-то дерется ножом, кто-то — голыми руками и т.д. Но реальность может оказаться сложнее. Например, физически сильный мужчина душит голыми руками женщину, а у той в руке нож, и она его применяет. Кто-то — профессиональный спортсмен, мастер спорта по восточным единоборствам, способный одним ударом убить человека, и у его противника не было бы ни одного шанса, если бы не охотничье ружье, вовремя снятое со стены…

— А кто-то может за минуту убить в баре трех человек простым карандашом, а бармен применил оружие. Во всех этих случаях, скорей всего, чудом отбившийся человек окажется за решеткой?

— Чудеса случаются не только в сказках. Предлагаю вспомнить недавний случай, когда отец-наркоман повалил 15-летнего сына на землю и приставил ему к горлу обломок стекла, вымогая деньги. Подросток в ответ ударил отца камнем и убил его. И, да, его арестовали и, скорей всего, он окажется за решеткой, как превысивший пределы самообороны по ст. 123.1 УК. Похоже, что в таких случаях симпатии общественности и суда не совпадают. Хотя есть и исключения.

Так, несколько дней назад внимание прессы привлек случай поножовщины в Насиминском районе Баку. На первый взгляд, обычная «бытовуха»: поссорились два брата, оба схватились за ножи, один остался жив, другой был убит ударом в сердце. Необычным было то, что убийцу оправдали за отсутствием в его действиях состава преступления: суд счел, что обвиняемый не превысил предел необходимой обороны, так как сам получил многочисленные ножевые ранения и был госпитализирован. Это, без преувеличения, редчайший случай в местной криминальной и судебной практике. Возможно, если бы он увернулся от братского ножа, то не снискал бы к себе такого благоволения суда.

— Реально не было больше прецедентов? Или все же были?

— Были, да не совсем. Вспоминается очень похожий инцидент с двумя бомжами, которые поссорились, собирая бутылки в центре Баку. Для очистки бутылок от этикеток оба носили ножи и, подвыпив, с легкостью за них схватились. При этом один старался избежать поножовщины и побежал, другой догнал его и ударил ножом в спину. Раненый не остался в долгу и заколол своего противника ударом в сердце. Кажется, с точки зрения логики ситуация для следователя была очевидной: после удара в сердце человек вряд ли кого сможет ударить, а ранение другого участника драки показывало, что тот стоял спиной к нападавшему, и получил удар, когда противник был еще жив.

Добавлю, что хотя в то время еще не было видеокамер на каждом углу, но, тем не менее, нашлось немало очевидцев. Но выжившего обвинили даже не в превышении пределов самообороны, а в… умышленном убийстве, и суд приговорил его к 12-13 годам лишения свободы. Все доводы защиты о необходимой самообороне были отклонены, и бомж отсидел почти весь срок.

Так что, возможно, наш самый гуманный суд начал отходить от формалистического подхода к таким ситуациям. И, может быть, отбившаяся от насильника женщина или дачник, одержавший верх над вооруженным грабителем, завтра не попадут на нары.

— С самообороной мы разобрались, и потому давайте вернемся к вопросу о ноже в кармане как средстве самозащиты потенциальных жертв: является ли сам факт ношения ножа криминалом?

— Закон определяет «холодное оружие» как оружие, которое по конструкции, размерам и материалу не предусмотрено для непосредственного использования в производственных или хозяйственно-бытовых целях, способно нанести повреждение посредством использования мышечной силы человека во время непосредственного общения с объектом повреждения. На такой нож нужно получить официальное разрешение как на гражданское оружие. Но закон «О служебном и гражданском оружии» даже и в этом случае запрещает открытое ношение его холодного оружия в общественных местах и во время проведения митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетов и других массовых мероприятий.

Впрочем, холодное оружие оценивается по 40 параметрам, и если длина ножа меньше 90 мм, и он заточен с одной стороны клинка, если клинок при этом толщиной менее 2,6 мм или толще 6 мм в обухе, если клинок не заточен, а нож имеет травмоопасную рукоять или его клинок выполнен из мягкого материала, то экспертиза не признает этот предмет холодным оружием. Соответственно, разрешение на его ношение не требуется, и лишь за ношение такого ножа вас не могут наказать, и даже не имеют права его конфисковать. Именно этот факт и обусловил широкое распространение ножей среди молодежи.

Но существует весомое НО: если таким ножом будет совершено преступление, то он будет считаться «орудием преступления» и «предметом, используемым в качестве оружия». Поэтому авиакомпании, например, запрещают пронос на борт самолета даже пилку для ногтей, а тюремная администрация не допускает в камерах ложки из нержавеющей стали и стеклянную посуду.

— Пару лет назад, еще в допандемийный период, в Баку наблюдался очередной виток поножовщины, я уже писала материал, связанный с вопросом запрета на ношение любого холодного оружия и так же поднимала вопрос об обыске полицией молодежных групп и граждан с «ненадежной внешностью». Но в тот год сотрудник полиции, комментировавший материал, отметил, что в таком случае нарушается право человека на свободу и комфортное передвижение по городу. Полиция работает только по факту: если где-то скандал или драка, или незаконная сходка. Но проверять всех подряд – это нереально.

— Да, ножи запретить нельзя, они нужны в быту и на производстве. Поэтому нужно бороться не с бездушным куском стали, а с теми, кто его грозит применить. А закон такую возможность предоставляет.

Например, демонстрируя нож, хулиган угрожает убить или покалечить им жертву. В этом случае, если имелись реальные основания опасаться внедрения в жизнь этой угрозы, ситуация подпадает под статью 134 УК, минимальным наказанием согласно это статье является штраф в размере 1-2 тыс. манатов, а максимальным — лишение свободы до 2 лет. Если нож все же был пущен в дело, однако по не зависящим от преступника обстоятельствам, преступление не было доведено до конца, то нападавший все равно подлежит ответственности по соответствующей статье УК (120 — убийство, 126 — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), но уже как за покушение (через ст. 29 УК).

На мой взгляд, здесь важна не столько суровость наказания, сколько его неотвратимость и неизбежность. Необходимо покончить с верой хулиганов в свою безнаказанность, и тогда мало кому захочется играть с ножом.

Яна Мадатова