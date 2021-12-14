Эрдоган полетит в Украину для переговоров стратегического уровня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале 2022 года совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках мероприятия «Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности», передают украинские СМИ.

По его словам, визит Эрдогана для переговоров стратегического уровня ожидается в начале 2022 года.

«Вы понимаете, насколько важен этот визит в контексте безопасности и вопроса Крыма», — отметил Дмитрий Кулеба.