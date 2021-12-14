Песков раскритиковал заявление Вашингтона о том, что российская сторона «подвела весь мир»

Москва не согласна с заявлениями Вашингтона о том, что российская сторона «подвела весь мир», заблокировав проект резолюции по климату и безопасности в Совете Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он счел документ неприемлемым. По словам политика, климатическая повестка не должна быть фактором, ограничивающим страны в праве на развитие. Песков подчеркнул, что эти ограничения в особенности не должны исходить от государств, которые существенно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития для получения высокоиндустриальной экономики.