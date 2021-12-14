МИД Армении: Ереван готов к нормализации отношений с Турцией без предусловий

Официальный Ереван готов к процессу нормализации отношений с Турцией без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ваан Унанян, передает Sputnik Армения.

По его словам, это отражено также в программе действующего армянского правительства.

«В этом плане мы приветствуем заявление министра ИД Турции о назначении специальных представителей в целях урегулирования двусторонних отношений. Мы подтверждаем, что армянская сторона назначит спецпредставителя для проведения диалога», — заявил Ваан Унанян.

Накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат представителей в рамках нормализации отношений.