Литва попросила у США военной помощи в борьбе с «диктаторами» из России и Беларуси

Литва вынуждена противостоять угрозам в связи с политикой Беларуси и России, а также давлению со стороны Китая после открытия в Литве представительства Тайваня. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он отметил, что Вильнюсу нужна поддержка Вашингтона.

«На протяжении десятилетий военнослужащие США и Литвы стояли плечом к плечу против общих угроз и противников, работая вместе для продвижения наших общих интересов и ценностей», — подчеркнул шеф Пентагона Ллойд Остин на встрече в Вашингтоне с Анушаускасом, цитирует «Интерфакс».

Остин подтвердил, что США готовы оказывать Вильнюсу поддержку в военной области и «будут продолжать совместную работу по укреплению литовских Вооруженных сил». Литовский министр добавил, что присутствие американских войск в Литве в США «чрезвычайно важно сейчас, когда Россия развертывает свои войска на границе с Украиной». «„Диктаторы“ из России, Беларуси и Китая будут испытывать нас снова и снова», — отметил Анушаускас.

По итогам встречи стороны подписали соглашение о взаимных оборонных закупках.