СМИ: Меркель лично отказала Зеленскому в поставках вооружений Украине

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на источники.

По их данным, в мае Германия использовала право вето, заблокировав поставки уже оплаченных украинской стороной американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей. Вместе с тем правительство Меркель вынудило Нидерланды поддержать такое решение, чтобы не было впечатления, «что оно было единственным противником продажи», заявил источник.

Как пишет издание, в августе президент Украины Владимир Зеленский лично просил Меркель в ходе ее визита в Киев снять вето на осуществление поставок. Но тогдашняя канцлер, по словам одного из присутствовавших на встрече, «ледяным голосом» сказала, что это «исключено».

Берлин снял вето на поставки украинскому государству антидроновых ружей лишь в конце ноября. При этом поставки американских винтовок в эту страну все еще заблокированы, сказано в материале.