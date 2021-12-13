Извинения 50 Cent не удовлетворили Мадонну

Певица Мадонна не приняла извинения рэпера 50 Cent, который ранее обидел ее в соцсетях. Обращение к музыканту поп-королева опубликовала в Instagram.

«С опозданием – ответ 50 Cent на его фальшивые извинения! Я была занята, лучше поздно, чем никогда», – подчеркнула певица.

Она записала видео, используя cпециальный фильтр, чтобы выглядеть как персонаж из мультфильма.

«Твое извинение – фальшивка, это чушь и неправда… Извинения недействительны, если вы не знаете, за что извиняетесь… Ты должен извиниться за свое женоненавистничество, сексистское, эйджистское поведение и замечания», – заявила Мадонна.