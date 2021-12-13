Балаш Касумов со своей командой претендует на выход в финал «Что? Где? Когда?»

Команда Балаша Касумова находится в числе главных претендентов на выход в финал зимней серии игр интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».

В прямом эфире Первого российского канала состоялась третья игра. В ней приняла участие команда Касумова, в состав которой вошли Дмитрий Авдеенко, Денис Галиакберов, Юлия Лазарева, Сергей Николенко и Эльман Талыбов, пишет «Спутник».

Команда Касумова одержала победу, выиграв у телезрителей со счетом 6:4, и стала главным претендентом на выход в финал игры «Что? Где? Когда?», который состоится 26 декабря. Лучшим игроком был назван Эльман Талыбов, получивший «Хрустальный атом» от представителя государственной корпорации «Росатом».

Напомним, что в копилке Балаша Касумова — звание «Лучшего капитана Клуба», Хрустальная и Бриллиантовая совы. Эльман Талыбов является двукратным обладателем Хрустальной совы, а Денис Галиакберов получил ее, став лучшим игроком весенней серии игр в 2021 году.