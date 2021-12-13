Формат «3+3» даст возможность решать политические проблемы, считает Марков

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков заявил, что формат сотрудничества «3+3» на Южном Кавказе имеет большие перспективы.

По мнению С.Маркова, данный формат предоставит возможность для решения не только экономических, но и политических проблем. «У формата «3+3» есть очень хорошие перспективы. Этот формат сотрудничества предназначен не только для решения существующих проблем, а также для создания в будущем свободной экономической зоны торговли. В этих зонах примут участие как страны Южного Кавказа, так и соседние с ними крупные страны, такие как Россия, Турция и Иран.

В перспективе, если не возникнет особых проблем, свободная экономическая зона торговли может быть создана. На ее основе станет возможным совместное управление транспортно-логистическими проектами. А это создаст возможность по привлечению в Азербайджан, Армению и Грузию инвестиций из крупных стран.

Если все это произойдет, думаю, что мы сможем стать свидетелями ускоренного экономического развития стран Южного Кавказа. Помимо этого, формат «3+3» даст возможность решать политические проблемы. Поэтому у этих проектов есть большие перспективы», — отметил он (цитата по АПА).