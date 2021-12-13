Азербайджан уличил Армению во лжи на конференции в Венеции

В настоящее время в Венеции проходит конференция министров юстиции Европы.

Присутствовавший на мероприятии министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов воспользовался случаем и, выступив с убедительными фактами против необоснованных обвинений Армении в отношении Азербайджана, полностью разоблачил ложь армян, сообщает в понедельник Trend.

Мамедов отметил, что Азербайджан, в ответ на очередные военные провокации Армении, провел контрнаступательные операции и освободил оккупированные земли, выполняя резолюции СБ ООН. Было отмечено, что в результате умышленного обстрела из тяжелой артиллерии мирного азербайджанского населения Арменией, которая потерпела тяжелое поражение на поле боя, совершив преступления против человечности, погибло около 100 мирных жителей, в том числе 12 детей, и более 400 получили ранения.

Министр также отметил, что на днях Международный суд в Гааге отклонил необоснованные требования Армении и принял решение о срочных мерах по предотвращению нарушений прав человека в отношении азербайджанцев со стороны Армении.