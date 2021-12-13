Коротченко: Участие Армении в формате «3+3» позволит Еревану осознать реальность

«Осуществление на Южном Кавказе механизма сотрудничества «3+3» позволит Еревану осознать нынешнюю реальность».

Об этом заявил главный редактор российского журнала «Национальная оборона», известный военный эксперт Игорь Коротченко.

По его мнению, которое приводит АПА, учреждение 10 декабря в Москве формата «3+3», являющегося новым механизмом развития на Южном Кавказе, имеет жизненно важное значение для региона: «Поддержка Москвой и Тегераном инициативы Баку и Анкары свидетельствует о том, что в регионе нет альтернативы экономическому сотрудничеству. Встреча в формате «3+3» исключительно важна с точки зрения начала экономического сотрудничества и процесса интеграции в регионе.

На сегодняшний день мы видим, что Грузия не участвует в этом процессе. Но, несмотря на это, надеемся, что участие Армении в этом формате позволит Еревану осознать нынешнюю реальность. В регионе нет альтернативы экономическому сотрудничеству. Экономические связи между странами региона, осуществление совместных экономических проектов на едином экономическом пространстве, создание общего рынка даст мощный импульс развитию всех стран Южного Кавказа.

Самая главная цель этого механизма сотрудничества заключается в открытии Зангезурского коридора. Это будет внешний коридор, проходящий по территории Армении, он свяжет Азербайджан с Нахчываном. Чем быстрее Армения осуществит этот проект, тем быстрее мы станем свидетелями экономического развития региона, расцвета его промышленности, повышения уровня жизни простых граждан стран региона, участвующих в этом проекте».