Обсуждены вопросы восстановления памятников культурного наследия на освобожденных территориях



13 декабря в Центре Гейдара Алиева состоялся «круглый стол» на тему «Проекты по восстановлению памятников культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях: цели, вызовы, особенности, перспективы».

На мероприятии выступил помощник президента Азербайджанской Республики Анар Алекберов, передает АПА.

Он отметил, что для реализации проекта Фонда Гейдара Алиева по освобожденным от оккупации территориям была создана специальная рабочая группа и проведена предварительная оценка с целью изучения памятников, подлежащих восстановлению. Он отметил, что реставрационные работы охватывают все памятники вне зависимости от религии. За основу берется принцип, что при восстановлении памятников не нарушается их первоначальный, то есть аутентичный облик. В связи с этим изучается международный опыт и применяются прогрессивные методы в работах по восстановлению, консервации и реставрации памятников», — сказал Анар Алекберов.

Помощник президента отметил, что Фонд Гейдара Алиева реализует в Карабахе не только реставрационные проекты. С целью внесения вклада в проводящиеся в ускоренном темпе строительные работы в регионе также предусматривается строительство новых религиозных и культурных объектов.

За прошедший период Фонд уже завершил восстановление ряда памятников культуры.

Помощник президента выразил благодарность частному сектору Азербайджана, участвующему в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий, в том числе «Pasha Holding», и представителям СМИ за освещение восстановительных работ.

Затем было продемонстрировано видео-обращение исполнительного директора австрийской компании Wehdorn Architekten Манфреда Вехдорна.

На мероприятии также выступили спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, итальянский специалист, реставратор компании Uni Construction, Луиджи Скринзи, реставратор австрийской компании PARTNER Consulting+Projects Роман Бруггер, председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мефтун Аббасов, заведующая отделом Реставрации Научного института консервации Национального музея Грузии Саломе Гурули, глава Научного института консервации Национального музея Грузии Нино Каландадзе и другие.

