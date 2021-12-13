ЕС: Прямой контакт между министрами обороны Азербайджана и Армении принес свои плоды

«Мы интенсивно работаем со сторонами в направлении укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией».
Как сообщает АПА, об этом заявил высокопоставленный европейский дипломат.
Он отметил, что ЕС привержен работе со сторонами.
Дипломат напомнил, что у президента Совета Европейского Союза состоялся телефонный разговор с лидерами Азербайджана и Армении.
«В то же время стороны договорились об установлении прямого контакта между министрами обороны. Думаю, что создание этого контакта уже принесло свои плоды. Деэскалация стала возможной. Это также предотвратит возникновение какого-либо напряжения в будущем. Предстоит еще много работы», — подчеркнул дипломат.