Глава Евросовета проведет 14 декабря встречу с лидерами Азербайджана и Армении

Глава Евросовета Шарль Мишель проведет 14 декабря в Брюсселе трехстороннюю встречу с лидерами Армении и Азербайджана — Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Об этом заявил в понедельник журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии саммита «Восточного партнерства», который пройдет в европейской столице 15 декабря, передает ТАСС.

«Председатель Евросовета проведет завтра сначала двусторонние встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. И завтра же вечером он проведет с ними трехстороннюю встречу», — сказал он.