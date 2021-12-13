Григорий Трофимчук: Если бы Азербайджан стал полноценным членом ЕАЭС — это была бы ещё одна его победа над Арменией

Азербайджан предложили пригласить в ЕАЭС в статусе наблюдателя. Такое предложение озвучил почетный председателя ЕАЭС, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета. «Я приветствуют налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки. Я думаю, мы все так считаем», — также отметил он. Между тем, в Армении это предложение уже вызвало шквал негативных эмоций. Армянам в очередной раз померещилась «экспансия» Азербайджана в самые облюбованные Ереваном блоки — ЕАЭС и ОДКБ. Вероятность Азербайджана стать членом этих организаций – страшный сон и политическая катастрофа Еревана. И вот сейчас, такое вполне может произойти. Приглашение для Баку поступило на волне формата «3+3» прошедшего в Москве, а также заявлений Кремля о необходимости скорейшей делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией. Можно ли связать все эти процессы воедино и воспринять слова «политического патриарха» СНГ, коим безусловно является Назарбаев, как некий новый этап интеграции Азербайджана и стран «кремлевского блока»? И следует ли ждать новых истерических ультиматумов Еревана в адрес Кремля, если подобное и вправду произойдет?

«Азербайджан, безусловно, украсил бы своим участием Евразийский экономический союз, тем более что и чисто географически эта страна лежит на стыке Европы и Азии, как и Турция. И не только украсил в виде символа – но и усилил бы чисто экономически, так как Баку предпочитает конкретику, реальную отдачу от своей деятельности, а не номинальное членство тут и там».

Такую точку зрения в беседе с Minval.az высказал российский эксперт-международник Григорий Трофимчук, отметив при этом, это видно по позиции Баку в рамках «Восточного партнёрства», где суверенитет страны соблюдается и сохраняется в полной мере.

Нурсултан Назарбаев, по словам политолога, без сомнения, «отец» ЕАЭС», и он также выдвигал на протяжении всех лет существования этого союза ключевые идеи по его развитию, включая проект общей валюты, координацию действий с Евросоюзом и другие глобальные инициативы. И если именно он теперь говорит, что желательно бы пригласить Азербайджан, «стать ближе к евразийским делам и периметру, то это означает абсолютно продуманное, с его стороны, решение».

Для самого же Азербайджана, по мнению Трофимчука, это был бы не только экономический, но и, по сути, важный политический шаг, и в самом Азербайджане это прекрасно понимают.

— Для Баку здесь интересен и другой аспект, ведь членом ЕАЭС является Армения. Если бы Азербайджан – теоретически размышляя – стал бы полноценным членом ЕАЭС, а не просто наблюдателем, – это была бы ещё одна его победа над Арменией. Уже безо всяких жертв, а просто в моральном аспекте, в режиме открытого экономического соревнования систем, — подчеркнул политолог.

Азербайджан мог бы открыть новую эпоху развития евразийской интеграции, в этом нет никаких сомнений, уверен Трофимчук. Поэтому, по его словам, «в Баку сейчас взвешивают на всех «весах» все минусы и плюсы такого участия».

— Кремль такое развитие событий однозначно приветствовал бы. Хотя не только он руководит ЕАЭС, как думают многие, здесь более сложный механизм, связанный с коллективной безопасностью значительной части стран СНГ на фоне надвигающихся геополитических событий, — подчеркнул наш собеседник.

Вадим Мансуров