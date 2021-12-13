Посол России о бессрочном присутствии миротворцев в Карабахе: «Жизнь покажет»

Присутствие российских миротворцев является важным вкладом в то, чтобы люди в Нагорном Карабахе жили с ощущением безопасности, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, передает Sputnik Армения.

«Есть договоренности и есть деятельность нашего миротворческого контингента, который действительно вносит важный вклад в то, чтобы люди жили с ощущением безопасности и видением будущего в этом регионе. Этот действительно серьезный и важный фактор мира и позитива в этой непростой ситуации», — отметил дипломат.

Говоря о дальнейших действиях сторон и возможности бессрочного присутствия миротворцев, он отметил: «Жизнь покажет».