ЕС ввел санкции против ЧВК «Вагнер»

Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник без обсуждения приняли решение о введения санкций против частной военной компании «Вагнер» и против Мали за подрыв процесса демократической передачи власти в этой стране. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«Санкции против группы «Вагнер» утверждены без обсуждения в отношения четырех юридических и восьми физических лиц. Также есть решение по санкциям о препятствовании демократическому переходу в Мали. Они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС позднее в течение дня», — сообщил дипломат.