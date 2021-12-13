Копыркин: Формат «3+3» должен добавить позитива в отношениях между странами региона

Формат «3+3» должен добавить позитива во взаимоотношениях между странами региона, сказал посол России в Армении Сергей Копыркин в беседе с журналистами после юбилейной встречи выпускников программы «Новое поколение» в Ереване, сообщают армянские СМИ.

Российский дипломат считает, что заявление МИД достаточно понятно отражает отношение России к этому региональному формату как возможности обсуждать вопросы, волнующие все страны.

«Мы видим добавленную стоимость этого формата в том, чтобы дать возможность для диалога, обмена мнениями по тем вопросам, которые интересуют все страны региона. То есть формат должен добавить позитива во взаимоотношения между ними», — сказал посол.

Дипломат добавил, что этот формат также является еще одним направлением и площадкой для армяно-российского сотрудничества.