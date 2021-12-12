Ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины заявили, что штамм «омикрон» может вызвать новую волну циркуляции коронавируса. Об этом сообщается на сайте учреждения, передает «Газета.Ru».

По их данным, новый штамм может привести к большему количеству госпитализаций по сравнению с прошлым годом. Если будут приняты необходимые меры, за зиму в Англии могут умереть около 24,7 тыс. человек, в худшем случае число жертв достигнет 74,8 тыс.

Чтобы ситуация была более благоприятной, необходимы бустерные прививки и массовый иммунитет среди граждан, подчеркивается в исследовании.