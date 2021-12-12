Юсиф Эйвазов посвятил своему другу песню

Тенор Юсиф Эйвазов представил новую лирическую композицию.

Он посвятил ее памяти безвременно ушедшего друга.

«Дорогие друзья, хочу представить вам мою новую песню «Листопад». Честно говоря, я очень люблю эту песню … Я очень надеюсь, что она вам тоже понравится … Я хочу посвятить эту песню моему дорогому другу Фархаду Агамалиеву, который трагически скончался в США 31 октября. Пусть наши друзья, наши близкие никогда не покидают нас… Оставайтесь здоровыми, уделяйте как можно больше любви и внимания своим друзьям и семье. Дай бог здоровья вам и вашим близким!», — написал исполнитель на своей странице в Facebook.

