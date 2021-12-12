Удар торнадо по США в фотографиях

Один из самых продолжительных в истории США торнадо, который обрушился на восточную часть страны, стал причиной гибели людей в пяти штатах. По данным Associated Press на 11 декабря, больше всего разрушений произошло в штате Кентукки, где уже подтверждена гибель 22 жителей.

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Губернатор Кентукки Энди Бешир опасался, что число погибших может достигнуть 100. Агентство также пишет о смертях в связи с торнадо в штатах Теннесси, Миссури, Иллинойс и Арканзас. Путь, который прошел торнадо по американской территории, превышает 200 км.

Фотографии из пострадавшего штата Кентукки опубликовало агентство ЕРА.