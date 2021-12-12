Глава МЧС: Ильхам Алиев исполнил важнейшую волю великого вождя



«Гейдар Алиев – великий вождь азербайджанского народа».

Об этом в беседе с журналистами сказал министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, передает АПА.

Он отметил, что Гейдар Алиев всегда защищал интересы азербайджанского народа, когда руководил Азербайджаном и в период существования СССР, и в эпоху независимости, не щадил своей жизни ради нашего народа.

«В Отечественной войне азербайджанские земли были освобождены от оккупации под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Обращаясь к народу по случаю освобождения Шуши, Верховный главнокомандующий сказал, что очень счастлив, так как исполнил волю отца. Это было важнейшей волей великого вождя, и Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев исполнил важнейшую волю великого вождя. Когда Гейдар Алиев пришел к власти во второй раз, он заявил в своем выступлении на президентских выборах, что главным вопросом является освобождение Карабаха от оккупации и возвращение наших земель. В своих выступлениях великий лидер упоминал названия каждого из этих районов. Сегодня в этих регионах развевается азербайджанский флаг. В течение 30 лет эти вопросы были стратегически спланированы и подготовлены. Сегодня азербайджанский флаг развевается на территориях, освобожденных азербайджанской армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, и Азербайджан ведет строительные работы на этих землях. Эти земли всегда будут развиваться как неотъемлемая часть Азербайджана».

К. Гейдаров подчеркнул, что в начале 90-х те, кто находились у власти, боролись за кресла, армия не формировалась, были неподготовленные атаки.

«Но в результате последовательной и успешной дипломатической деятельности великого вождя Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева до сведения международной общественности был доведен тот факт, что это исторические азербайджанские земли, и азербайджанские земли находятся под оккупацией. При этом было сказано, что Азербайджан имеет право освободить эти земли любыми способами. Наши земли уже освобождены от оккупации, очищаются от мин, там создается инфраструктура, строятся дороги, решаются экологические вопросы. Уверен, что не только жители этих регионов, но и люди из других регионов Азербайджана захотят жить в этих райских уголках».