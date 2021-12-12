Россию и Китай призвали лишить Олимпиад

Звезда американского тенниса, 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Крис Эверт призналась, что возмущена тем, что Олимпийские игры могут проводиться в Китае или России. Об этом она написала в Twitter.

66-летняя именитая теннисистка опубликовала отрывок из эфира Fox News, где американский баскетболист Энес Кантер раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) относительно Игр в Китае, согласно которой организация не считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела страны-хозяйки Олимпиады. По мнению игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проведение Олимпиады в Китае неприемлемо из-за нарушений прав человека. Кантер прежде всего говорил о положении уйгуров в Китае.

Эверт согласилась с выводами Кантера и призвала лишить Китай, а также Россию прав на проведение Олимпиад. Она утверждает, что эти страны «совершают преступления против человечества». «Когда Игры проводили в России, для меня это было невыносимо. Таким образом, вы только поддерживаете коррумпированную систему», — убеждена она.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине в феврале 2022 года. Это уже вторые Игры на территории Китая. В 2008-м году страна принимала Летнюю Олимпиаду. Россия выступала в качестве хозяйки Олимпиады в 2014 году. Тогда Зимние Игры прошли в Сочи.