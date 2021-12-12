Глава МИД: Итоги переговоров по первой встрече можно высоко оценить



Несколько дней назад в Москве прошла встреча заместителей министров иностранных дел пяти стран — Азербайджана, России, Турции, Ирана и Армении.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщаетТренд.

«Президенты Азербайджана и Турции инициировали формат «3+3″. По данной инициативе велись переговоры. Армения также не решалась присоединиться к этой региональной инициативе. Она делала противоречивые заявления, исключающие друг друга. Но Армения присоединилась к этому формату. Итоги переговоров по первой встрече можно высоко оценить. Все стороны обсудили восстановление мира и безопасности в регионе, в том числе реализацию транспортных проектов», — заявил Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что следующие такие встречи решено провести в других столицах на основе ротации.

«Министры иностранных дел будут играть в этом направлении координирующую роль. Не исключено, что в будущем состоятся встречи на высшем уровне», — сказал Джейхун Байрамов.