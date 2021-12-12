Прогноз погоды на завтра



Обнародован прогноз погоды на 13 декабря.

Согласно сообщению Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и вечером местами возможен моросящий дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 7-9° тепла, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана ожидаются местами дожди, в некоторых восточных районах ливни. Ночью и утром туман. Будет дуть временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем 8-12° тепла, в горах ночью 0-3° мороза, днем 4-9° тепла.

13 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.