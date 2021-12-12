МИД: Армения должна понять, что ничего не добьётся подобными провокациями



Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал недавние события на государственной границе между Азербайджаном и Арменией.

Он заявил журналистам, что единственный способ избежать напряженности на границах – это начать процесс делимитации, передает АПА.

Дж.Байрамов сказал, что до сегодняшнего дня Армения не допускала этого под разными предлогами:

«Несмотря на конструктивные переговоры, инициированные азербайджанским государством, мы не наблюдаем этого с противоположной стороны. К сожалению, время от времени на границе совершаются провокации со стороны Армении. Это очень неприятно. В результате этих провокаций гибнут люди. Армения должна понять, что ничего не добьётся, прибегая к подобным провокациям. Это будет иметь очень серьезные последствия. Мы считаем, что Армения должна отказаться от таких действий».

Министр также сказал, что обычно Армения усиливает провокации перед началом заранее объявленных дат и переговоров.

Он отметил, что это не случайность:

«Это пример того, что политическое руководство Армении не отказывается полностью от политики провокаций».