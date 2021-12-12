Анар Керимов: Около 95% памятников истории и культуры разрушены армянскими оккупантами



С ноября прошлого года на освобожденных от оккупации территориях обнаружено более 400 памятников истории и культуры.

Об этом в заявлении журналистам сказал министр культуры Анар Керимов.

Министр сообщил, что обнаружено около 140-150 памятников, не вошедших в госреестр.

«В то же время было более 800 учреждений культуры, театров и библиотек, музыкальных школ и т. д. Наши мониторинги показывают, что около 95% памятников истории и культуры были разрушены. Эти мониторинги продолжаются.

«Есть места, куда наши представители не смогли поехать. Есть угроза мин и ландшафтных сложностей. Но эта работа продолжается. После мониторинга будет составлен список, в связи с этим будет обращение в международные организации, и будем требовать, чтобы Армения была привлечена к ответственности. Разрушенные памятники показывают, что это военное преступление и преступление против человечности», — сказал министр.