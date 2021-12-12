Ильхам Алиев посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева



Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили могилу Гейдара Алиева по случаю 18-й годовщины со дня смерти Общенационального лидера Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле Общенационального лидера, передает «Репорт».

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Глава государства также возложил цветы к могиле супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой. Была почтена память государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы на их могилы.