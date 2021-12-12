Премьер Польши: Россия должна решить, хочет она быть с Европой или против нее



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул России ультиматум насчет ее дальнейших отношений с европейскими странами. Об этом он заявил в интервью газете La Repubblica.

«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против нее», — заявил премьер. По его словам, Москва «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить Европу».

Несмотря на то, что в настоящее время Россия выбирает конфликт, Запад не хочет следовать этому пути, отметил Моравецкий. В то же время он подчеркнул, что Европа не может позволить, чтобы ей угрожали или шантажировали в энергетическом секторе.

По его мнению, президенту России Владимиру Путину нельзя доверять, а политика уступок не работает с Москвой. В связи с этим премьер призвал европейские страны объединиться и дать в таком случае резкий ответ.

«Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», — отметил он.

Моравецкий также выступил за введение санкций против «Северного потока-2», который «с самого начала использовался в политических целях». Кроме того, по мнению премьера, газопровод должен стать «символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой». «Дать условное согласие на «Северный поток-2» и не ввести санкций против России означает уступить имперской политике Кремля», — прокомментировал он результаты встречи Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Польский политик также назвал две причины, по которым данный проект предоставляет опасность для Европы. По его словам, «Северный поток-2» сделает континент еще более зависимым от одного поставщика. Кроме того, проект лишает транзитные страны «возможности защититься от соблазнов их восточного соседа».