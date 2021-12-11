Хикмет Гаджиев: Мы пошли на борьбу с деятельностью армянского лобби против Азербайджана

«Армения проводила оккупационную политику против Азербайджанана, когда весь мир молчал».

Об этом сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, выступая на церемонии открытия Международного саммита по стратегическим связям «Stratcom 21» в Стамбуле, передает АПА.

Помощник президента сказал, что несмотря на то, что в Карабахе, Ходжалы были убиты невинные азербайджанцы, армянский народ представляли как пострадавшего от войны.

«На фоне этой лжи с первых дней Карабахской войны мы вышли на долгий путь. Нашей основной целью было скоординированное доведение до международного сообщества политики, проводимой Азербайджаном, как единого сообщения.

На фоне этой лжи с первых дней Карабахской войны мы вышли в долгий путь. Нашей основной целью было послание международному сообществу в скоординированном форме единого мессиджа о политике, проводимой Азербайджаном. Формируя такую политику, мы пошли на борьбу с деятельностью армянского лобби против Азербайджана. В течение этого время у нас были и преимущества. Несмотря на тяжелую борьбу, в информационной войне удалось донести правду до мира.В особенности, это хорошо проявилось 27 сентября 2020 года. В тот день Армения вновь развязала войну против Азербайджана, азербайджанского народа и гражданского населения. Азербайджанский народ, подняв голос правды, начал свою борьбу. И здесь нашей главной целью было налаживание стратегической коммуникации».