Хикмет Гаджиев: Освобождение Карабаха от оккупации поставило нас перед новой реальностью

Восстановление освобожденных от оккупации территорий-одна из главных задач, стоящих перед нами.

Об этом сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, выступая на церемонии открытия Международного саммита по стратегическим связям «Stratcom 21» в Стамбуле, сообщает АПА.

«Освобождение Карабаха от оккупации столкнуло нас перед новой реальностью», — отметил помощник президента.

По его словам, в мировой истории не было такого уровня разрушения городов.

Х.Гаджиев добавил, что Армения якобы применила ядерное оружие на освобожденных от оккупации территориях.

Помощник президента отметил, что на фоне вандализма, зверств, учиненных Арменией, недопустимо предъявлять претензии Азербайджану и Турции:

«Армения, совершившая столько зверств, не имеет морального права говорить о справедливости».

Х.Гаджиев также подчеркнул, что на освобожденных Арменией территориях был совершен урбицид.