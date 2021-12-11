Самед Сеидов примет участие в заседании мониторингового комитета ПАСЕ

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов 13 декабря посетит столицу Франции Париж для участия в заседании мониторингового комитета структуры.

Как сообщили АПА в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, в мониторинговом комитете ПАСЕ будут рассмотрены вопросы, связанные с процедурой мониторинга структуры, выполнением обязательств рядом стран-членов, определено место и дата очередного заседания комитета.