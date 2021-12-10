Foreign Affairs: Китай строит новую систему миропорядка

В авторитетном американском издании Foreign Affairs вышла статья, посвященная тому, как должна выглядеть система международных отношений в глазах верхушки Коммунистической партии Китая.

По мнению авторов статьи, Китай пытается не просто защитить себя и отстоять свой статус как крупной державы, а полностью перестроить систему миропорядка, вытеснив США из азиатско-тихоокеанского региона. При этом, отмечает издание, Китай пытается предложить миру не просто нового гегемона, но и новое видение основ миропорядка, предложив государственный контроль и социальную солидарность взамен ценностей демократического либерализма, на которых зиждется послевоенный «Pax Americana» (cистема международных отношений, основанная на господстве США и либеральных ценностей).

В качестве аргументов в поддержку своей позиции, авторы приводят настойчивый характер Пекина в попытке установить контроль над Гонконгом и Тайванем, а также в таких проектах как «Один пояс — один путь». Помимо этого, Китай использует и «мягкую силу», продвигая китайскую культуру и видение мира с помощью таких организаций, как «Институт Конфуция».

Тем не менее, отмечается, что амбициозность генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина мало кем разделяется в мире, а стран, поддерживающих Китай как нового мирового гегемона довольно мало.

«Однако, возможно, наиболее важным для успеха Си будет его способность распознавать и устранять огромное несоответствие между тем, что он хочет дать миру, и тем, что мир хочет получить от него», — резюмируется в статье.