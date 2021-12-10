Ереван обнародовал заявление о первой встрече в формате «3+3»

Министерство иностранных дел Армении распространило сообщение, посвященное первой встрече в формате «3+3», оно опубликовано на сайте ведомства.

В нем говорится, что в ходе мероприятия замглавы МИД РА Ваге Геворкян подтвердил позицию Еревана о том, что работа консультативной платформы должна быть направлена на формирование взаимовыгодной повестки дня регионального сотрудничества.

«Достигнута договоренность продолжить консультации, опираясь на уважение прав и необходимость вовлечения всех стран региона», — отметили в МИД Армении.