Халафов раскрыл периодичность обсуждений региональной платформы «3+3»

10 декабря в Москве на основе инициативы, выдвинутой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоялось учредительное заседание регионального консультативного механизма «3 + 3» на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции.

В связи с этим заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов в интервью АЗЕРТАДЖ сказал: «Присоединение в дальнейшем Грузии к этому формату одобрено всеми участниками. Грузинская сторона также будет проинформирована о результатах проведенных обсуждений. На заседании состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества, направленного на повышение доверия, восстановление, налаживание и расширение экономических и транспортных связей в регионе».

По его словам, в рамках механизма предусматривается проведение встреч и обсуждений на уровне заместителей министров как минимум дважды в год на ротационной основе и каждый раз в одной из стран-участниц. Встречи и обсуждения будут проводиться в рамках координации министерств иностранных дел с участием министерств экономики и транспорта, а при необходимости других соответствующих ведомств.

В зависимости от развития деятельности консультативного механизма могут быть организованы встречи и обсуждения на более высоком уровне. Работа механизма будет проводиться на основе принципа консенсуса.

«На встречах могут обсуждаться общерегиональные вопросы и инициативы и проекты, представляющие взаимный интерес для сторон, вносящие вклад в региональную стабильность и процветание. Проведение следующей встречи будет согласовано по дипломатическим каналам», — добавил Халаф Халафов.