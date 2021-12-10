«Саммит за демократию» в США — бесполезный диалог, не имеющий ничего общего с демократией



В США 9-10 декабря 2021 года проходит «Саммит за демократию», на который приглашены 109 стран. При ознакомлении со списком приглашенных возникает вопрос, по каким критериям они были выбраны. Список не включает Турцию и другие тюркоязычные государства, подавляющее большинство мусульманских стран, а также Китай и Россию. Тот факт, что США не приглашали глобальные и региональные центры силы, конкурирующие с Соединенными Штатами, на «Саммит за демократию», является доказательством того, что Штаты используют фактор демократии в своих собственных политических целях. В то время как ряд стран, достойных приглашения, остался в стороне от участия в этом мероприятии, на него приглашены некоторые государства, часто упоминаемые в связи со случаями антидемократических проявлений.

Как сказал главный редактор журнала «Национальная оборона», российский военный эксперт Игорь Коротченко, то, что на саммит не были приглашены Россия, Китай, Азербайджан и ряд других стран, говорит о том, что во главе этих государств стоят сильные, самодостаточные лидеры, которые не допускают иностранного вмешательства в дела государств, которые они возглавляют, передает Тренд.

Коротченко заявил, что «Саммит за демократию», а точнее так называемый саммит за так называемую демократию, – это антироссийское мероприятие, которое проводится под патронажем США.

Он отметил, что из постсоветских стран туда приглашены государства, где, мягко говоря, нормы демократии не просто не соблюдаются, а подавляются.

«Наглядным примером является приглашение Армении принять участие в саммите. Что касается демократии в Армении, год назад мы наблюдали линчевание толпой в Ереване третьего лица в тогдашней политической иерархии Армении – спикера парламента Арарата Мирзояна, которого толпа вытащила из автомобильного кортежа и ногами забила до полусмерти. Видимо, вот эти стандарты демократии сегодня позволяют приглашать Армению и участвовать в этом саммите», — сказал он.

Говоря о недавних событиях, Коротченко также напомнил о регулярных драках среди депутатов парламента Армении, при которых широко распространена практика кидания в голову друг другу стеклянных бутылок с минеральной водой или удары ногами по оппонентам.

«Как страну, где премьер-министр прятался от толпы в подземном бункере под зданием министерства обороны, можно приглашать на подобный саммит? Но приглашают… Так как в Ереване самое большое посольство США, в Ереване действуют некоммерческие организации, спонсируемые Госдепартаментом и многочисленными американскими фондами. Пашинян и его команда — ставленники Сороса. Поэтому ничего случайного здесь нет, и это наглядно демонстрирует цинизм Вашингтона, который старательно вешает ярлыки на целый ряд государств, при этом у своих сателлитов упорно не замечает те проблемы с демократией, которые там имеются», — подчеркнул он.

Игорь Коротченко отметил, что США четко разделили мир на «своих» и «чужих».

«Свои — это в основном прихвостни, те, кто готов выполнять любые указания Вашингтона. Конечно, в свете всего происходящего особенно изумляет поведение Армении, ведь она страна-участник ОДКБ, у нее союзнические отношения с Россией. На этом фоне Армения принимает участие в фактически антироссийском мероприятии. Полагаю, что в российском МИДе, в Кремле учтут, в том числе и подобного рода поведение Пашиняна в практических выводах и оценках, которые последуют после этого», — заключил Коротченко.

Бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза считает, что созвать «Саммит за демократию» в США — не хорошая идея, потому что для этого правительству США необходимо решить, какие демократии являются хорошими, а какие плохими, которые не заслуживают приглашения.

«Более того, учитывая угрозы, стоящие перед демократией в США, в первую очередь восстания, беспорядки в Капитолии 8 января, можно утверждать, что США не пользуются большим авторитетом как лидер демократии. Фактически одна из двух основных политических партий в США ложно утверждает, что последние выборы были украдены у Дональда Трампа, хотя совершенно очевидно, что это не так. Трудно поверить утверждениям США о том, что они являются мировым лидером в области демократии, когда страна сталкивается с таким серьезным вызовом в своей собственной демократической системе. Сейчас не самое подходящее время для США с точки зрения их репутации проводить саммит за демократию», — отметил он.

Если посмотреть на список стран, приглашенных и не приглашенных на «Саммит за демократию» в США, становится ясно, что он составлен с точки зрения глобальных, геополитических интересов США. Бросается в глаза именно этот момент: большинство стран в списке — те, кто в будущем может быть использован в борьбе с такими гигантами, как Россия и Китай. Это означает, что США, чтобы определить свою новую стратегию, проводят подобные различия между государствами и несправедливо делят их на два лагеря. В целом, стремление с помощью подобных форумов разделить страны на «хорошие» и «плохие», достичь политических целей путем дискриминации недопустимо. К тому же обсуждения на виртуальном саммите не являются реальным диалогом и не повлияют на решение социально-экономических проблем, стоящих перед странами.

По словам директора Института политических исследований, российского политолога Сергея Маркова, то, что на «Саммит за демократию» не были приглашены Россия, Турция, Китай, Венгрия, Азербайджан, свидетельствует о том, что эти страны являются суверенными и готовы отстаивать свои интересы, а не подчиняться приказам Вашингтона.

По его мнению, «Саммит за демократию» – это собрание не столько демократических государств, сколько государств, признающих, что они подчиненные США и выполняют указания Вашингтона.

Сергей Марков также подчеркнул, что для Пашиняна важно участие в данном саммите, потому что он хочет перейти от России к США.

Говоря о «Саммите за демократию», российский политолог отмечает, что здесь происходит явная подмена принципа демократии принципам подчинения Вашингтону.

«Когда происходит эта подмена, тем самым происходит разрушение призывов демократии. Никто не поверит призывам демократии, которые звучат из форума, в котором участвует Армения. Мы можем наблюдать подмену хороших стандартов плохими. Демократия – это хороший стандарт, а идея о том, что все должны подчиняться приказам Вашингтона, — это плохой стандарт», – заключил политолог.

«Саммит за демократию» является большой иронией, поскольку его цель — просто вытеснить другие страны, разделить мир на разные лагеря. Это своего рода политика «разделяй и властвуй». На фоне приглашения Армении на саммит, которая поддерживает терроризм на государственном уровне, не приглашены Венгрия, Азербайджан и Турция, которые проводят беспрекословную политику, что дает четкое представление о критериях, по которым были выбраны участники. (Тренд)