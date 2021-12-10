Инклюзивное образование в Азербайджане: почему никак не наступит эра милосердия?

Говорят, что все дети рождаются одинаковыми, но это неправда. Некоторые рождаются с тяжелыми физическими отклонениями. И таких, как правило, называют изгоями. Они – в силу своих природных особенностей, не имеют возможности интегрироваться в обычное общество, где дети играют в мяч, бегают и прыгают, а позже влюбляются. Для ребенка-инвалида все вышеперечисленное – недоступный мир, попасть в который весьма сложно, практически невозможно… Хотя мечты об этом мире присутствуют всегда. Дети-инвалиды задаются главными вопросам: почему я не такой? Почему я не могу ходить в обычную школу? Почему со мной никто не дружит?

Что могут им ответить родители, страдающие не меньше, чем их особенный ребенок? Как объяснить, что такое случается… Но если случается, то остается открытым вопрос: почему такое случилось именно с тобой? Ответа на этот вопрос никто не даст, даже если скорбный крик вопрошающего долетит до самых отдаленных звезд…

Согласно данным Госкомстата, в Азербайджане проживает 72 979 инвалидов в возрасте до 18 лет, из них 5 422 учатся в спецшколах и школах интернатах. Согласно расчетам представительства Детского фонда ООН в Азербайджане (ЮНИСЕФ), из общего числа зарегистрированных в Азербайджане детей с инвалидностью, 54 000 находятся в школьном возрасте. Это 20% из общего количества детей с инвалидностью, и большинство их них получает образование в специализированных школах-интернатах. А, тем не менее, во всем цивилизованном мире дети-инвалиды давно уже обучаются в общих школах, а затем поступают в вузы на общих условиях.

Страны, в которых давно наступила эра милосердия

В Испании дети-инвалиды всегда обучались в общеобразовательных школах. Любая школа в Испании обеспечена, если не всем необходимым, то хотя бы специально оборудованным классом. Традиционно считалось, что совместное обучение обычных детей и детей с ОВЗ является более эффективным. Законодательно утверждены акты и положения, регламентирующие права и обязанности всех участников образовательного процесса. Школы, имеющие среди учеников детей с ОВЗ, обязаны предоставить архитектурно-доступную среду для таких учащихся и адаптированные учебные программы. В штате таких школ, работают психологи и ассистенты педагога. В связи с высоким уровнем обучения лиц с ОВЗ, почти все университеты в Испании принимают на обучение таких детей. Число студентов с ОВЗ стабильно не уменьшается. С каждым годом растет количество специальностей, разрабатывается масса адаптированных образовательных программ. На обучение принимаются дети в возрасте 6 лет. В школе они проходят цикл начального обучения и после экзаменов продолжают учебу по циклу старшей школы (12-16 лет). После чего могут получить профессиональную подготовку или поступить в университет. Испания является очень благоприятной страной для проживания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В Германии законодательно подтверждено право ребенка-инвалида на выбор учебного заведения любого типа наравне со всеми. Детей принимают и в обычную школу, и в специализированную. Немецкая система образования предполагает создание интегративных школ, где практикуется совместное обучение детей с особенностями и обычных детей. Законом о социальном обеспечении закреплены права детей-инвалидов на получение реабилитационной помощи. Пособие по инвалидности дети получают до 27 лет.

В Великобритании государство в обязательном порядке поддерживает контакты с семьей особого ребёнка, создает условия для обучения несовершеннолетних инвалидов. Государство в обязательном порядке поддерживает контакты с семьёй особого ребёнка, создаёт условия для получения медицинского обслуживания и реабилитационных мероприятий. Особенно хорошо развита в Англии система помощи инвалидам, обеспечивающая личных ассистентов, которые помогают ребёнку справиться с трудностями в общественных местах и дома. Специальный агент посоветует ребёнку, закончившему основной курс обучения в школе, наилучший путь продолжения учебы: здесь же в образовательном учреждении, в колледже или самостоятельно.

Швеция. Системой заботы о детях-инвалидах в скандинавском государстве можно только восхищаться. Во-первых, здесь нет интернатов для детей-инвалидов. Сделано это с целью предоставить возможность детям с особенностями жить с родными. Во-вторых, дети-инвалиды могут воспользоваться любой формой дошкольной подготовки: В-третьих, работа государства по поддержке детей-инвалидов стоит того, чтобы о ней рассказать отдельно.

Все услуги для детей-инвалидов предоставляются бесплатно. Законом о здравоохранении Швеции отдельной главой оговорена обязанность муниципальных властей бесплатно предоставлять технические средства для инвалидов. В региональных советах есть специальные сотрудники, которые регулярно посещают семьи, где есть инвалиды и в журнале посещений записывают всё, в чем ребёнок нуждается. Для каждого ребёнка с ограниченными физическими возможностями создается целая группа, куда входят: психологи, терапевты, трудотерапевты, педагоги, специалисты по ЛФК. Они обязаны следить за здоровьем ребёнка и помогать ему справляться с трудностями в общении или обучении. Дети-сироты тоже не остаются без внимания. Они живут в социальных семьях, финансируемых из бюджета муниципалитета.

Швейцария. Политика государства, обеспечивающая систему помощников семьям, где есть ребёнок-инвалид, действует в Швейцарии на государственном уровне так же, как и в Нидерландах и Великобритании. Она существенно облегчила жизнь особенным детям и членам их семей. Раньше детей-инвалидов отправляли в специализированные интернаты, где они подолгу жили вдали от дома и родных. Действующая система помощников позволила детям жить дома, учиться в школе и адаптироваться в обществе вдали от дома и родных. Финансовую помощь получают дети, которые посещают школу или специализированные курсы.

В Польше очень ответственно относятся к соблюдению законодательства, касающегося прав детей-инвалидов. Общественные организации разного масштаба следят за соблюдением прав детей и всемерно помогают особенным детям, стараясь предоставить им все условия для реабилитации. Например, с ребёнком-инвалидом будет работать такое количество специалистов, которое определит лечащий врач. Это может быть 2 человека, а может и 6. Общественные организации проводят регулярные акции, демонстрирующие, что поддержка общества, государства и собственная воля человека могут помочь в реализации способностей детям с любыми физическими ограничениями.

Азербайджан готовится вступить в эру милосердия

Принятие 24 октября 2013 года Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике» создало новые возможности для развития в стране инклюзивного образования.

Одними из основных задач, прописанных в Госстратегии по развитию образования, являются подготовка программ развития и инклюзивного обучения для детей, нуждающихся в особой заботе; создание инклюзивной методологии обучения, обеспечивающей интеграцию детей, нуждающихся в особой заботе, в жизнь и образовательную среду; применение оптимальных инклюзивных образовательных моделей в целях обеспечения возможностей для образования и социальной адаптации детей, нуждающихся в особой заботе; обеспечение целевого дополнительного образования для преподавателей дошкольных и общеобразовательных учреждений по инклюзивному образованию.

В 2015 году в рамках сотрудничества Министерства образования АР и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) были проанализированы проделанная работа и международный опыт в инклюзивном образовании, и организация образования детей с ограниченными возможностями здоровья перешла на новый уровень.

Начиная с 2015-2016 учебного года с целью привлечения детей с ограниченными возможностями здоровья к совместному обучению с другими детьми в общеобразовательных учреждениях в стране началась реализация проекта «Применение инклюзивного образования на уровне начального образования».

Как рассказали сотруднику «Минвала» в Министерстве образования, в определенные для этой цели пилотные инклюзивные школы №202 в Наримановском районе, №220 в Низаминском районе, №138 в Хатаинском районе и школу-лицей №252 в Сабунчинском районе Баку при наличии в каждой из них по два инклюзивных класса по 4 ребенка с ограниченными возможностями здоровья были зачислены в первый класс. На данный момент около 40 детей (I, II, III классы) получают образование в инклюзивных классах.

Кроме того, правительство Азербайджана приняло множество новых законов и программ (также были внесены изменения в действующие законы), способствующих поддержке развития детей, такие как Госпрограмма развития инклюзивного образования в 2018-2024 годах, Закон «О дошкольном образовании» и т.д.

14 декабря 2017 года президент Азербайджана подписал распоряжение «Об утверждении Государственной программы по развитию в Азербайджане инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2018-2024 гг.». Его целью является обеспечение образования лиц с ограниченными возможностями здоровья равным доступом к образованию на всех уровнях и создание беспрепятственной среды для их образования.

В министерстве отметили, что родители и педагоги высоко оценили данный проект. Несмотря на проблемы со здоровьем, имеющихся у детей, благодаря этому проекту они смогут полноценно интегрировать в общество, чувствовать себя нужными.

Но тем не менее, внедрение проектов инклюзивного образования – процесс медленный, и тому есть причины: дети с ограниченными возможностями здоровья делятся на разные категории, и, прежде всего, делятся на две категории: ограниченные физические возможности и ограниченные умственные возможности. Понятно, что в первом случае нет необходимости в какой-либо специальной школьной программе, однако во втором случае нужна уже совсем другая программа. Причем, в некоторых случаях программа составляется индивидуально.

Минобразования работает совместно с Министерством труда и соцзащиты населения для создания базы данных детей с ограниченными возможностями здоровья.

Следующая причина: отсутствие нормативно-правовой базы, ибо в существующих ныне законодательствах нет никакой информации об инклюзивном образовании. А потому одна из главных целей – создание и усовершенствование нормативно-правовых актов, включение информации в них об инклюзивном образовании, что создаст правовую основу для реализации программы. В настоящее время ведется работа в этом направлении.

Согласно комментарию главы Лиги детей Юсифа Бекирова, в каждой школе должны создаваться условия для того, чтобы дети-инвалиды могли обучаться на общих условиях, ведь дети с ограниченными возможностями живут в различных районах страны. И они не в состоянии посещать лишь школы, отведенные Министерством образования для совместного обучения. Если уж мы хотим, чтобы дело двинулось с мертвой точки, следует как можно скорее решать основные вопросы, касающиеся удобства пребывания детей-инвалидов в школах. А законодательную базу можно утверждать постепенно

Но есть еще один момент, и он, пожалуй, самый зияющий: отношение общества к «особенным» детям.

Согласно мнению Диляры Юнусовой — психолога Детского Центра, общество пока еще не готово к тому, чтобы дети-инвалиды интегрировались в общество потенциально здоровых детей.

— Кроме того, существует боязнь родителей детей-инвалидов столкнуться с агрессивной, неправильной или насмешливой реакцией окружающих. Это естественная реакция, которую испытывают все родители детей-инвалидов. Самый правильный выход из данной ситуации — аккуратно объяснить окружающим, что ребенок — инвалид и что это нормально.

Что касается отрицательного отношения к инвалидам со стороны обычных детей — это исключительно проблема воспитания. В такой ситуации психологи советуют либо самостоятельно поговорить с обидчиками, либо обратиться к их родителям. И если пилотные проекты, связанные с инклюзивным образованием, в скором времени будут внедрены практически во всех школах, то особый акцент нужно сделать на увеличении штата школьных психологов, на профподготовке педагогов для работы с особенными детьми. Ну и естественно, родители должны говорить со своими чадами о том, что ребенок-инвалид ничем не отличается от обычного мальчика или девочки: он тоже может дружить, он испытывает такие же чувства, как и все остальные дети: он радуется и страдает, он надеется, он может влюбиться. И нет ничего зазорного в том, что обычный здоровый ребенок дружит с колясочником или ребенком, у которого вместо руки или ноги протез. Главное – душа и сердце, все остальное неважно. Сейчас, в эру коронавируса все врачи говорят о достижении коллективного иммунитета для спасения общества от заражения и гибели. И в случае с инклюзивным образованием должен сработать тот же принцип коллективного иммунитета, но только от вируса зла, недопонимания и равнодушия. И когда мы получим этот коллективный иммунитет, наступит, наконец, эра милосердия, в которой мы все будем равны друг перед другом.

Яна Мадатова