Азербайджан введет ограничения на журналистов из государств, где ограничена деятельность журналистов, включенных в реестр СМИ

В случае наложения другими государствами специальных ограничений на осуществление профессиональной деятельности журналистов, включенных в реестр СМИ,в Азербайджанской Республике также будет ограничена деятельность журналистов этих стран. это отражено в законопроекте «О медиа», сообщает АПА.

Согласно проекту, филиалы и представительства субъектов иностранных медиа в Азербайджане будут открыты в случаях, предусмотренных международными договорами, стороной которых выступает Азербайджанская Республика.

Правовой статус и профессиональная деятельность иностранных журналистов и других представителей иностранных медиа, аккредитованных в Азербайджанской Республике, будут регулироваться нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики и международными договорами, стороной которых выступает Азербайджан.